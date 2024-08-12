ПВО уничтожила украинский беспилотник в Воронежской области

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«ПВО на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет, добавил губернатор.

Ранее в Курской области ПВО сбила три ракеты ВСУ.