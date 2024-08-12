ПВО уничтожила украинский беспилотник в Воронежской области
Система ПВО в Воронежской области сбила БПЛА самолетного типа
Система ПВО в Воронежской области сбила БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Александр Гусев.
«ПВО на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет, добавил губернатор.
Ранее в Курской области ПВО сбила три ракеты ВСУ.