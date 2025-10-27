сегодня в 06:02

ПВО уничтожила БПЛА в двух районах Ростовской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили БПЛА в двух районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушений не зафиксировано. О пострадавших не сообщается.

Ночью также сообщалось о БПЛА, пытавшихся атаковать Москву. За это время информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

