ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения в целях обеспечения безопасности.

Конец весны ознаменовался для жителей Москвы и области новым обострением атак украинских дронов. Причем если раньше подобные налеты носили единичный характер, то теперь стали чуть ли не ежедневными.