ПВО сбила три беспилотника ВСУ в Ростовской области
Система ПВО уничтожила три украинских БПЛА в Ростовской области
Система ПВО уничтожила три украинских БПЛА в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.
Инцидент произошел около двух часов ночи. Последствия на земле уточняются, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее ПВО сбила беспилотник над Воронежем, была ранена женщина, повреждена частная лесопилка.
В Белгороде ночью в четверг ПВО перехватила 14 ракет РСЗО Vampire.