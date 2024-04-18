ПВО сбила три беспилотника ВСУ в Ростовской области

Система ПВО уничтожила три украинских БПЛА в Ростовской области

Система ПВО уничтожила три украинских БПЛА в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

Инцидент произошел около двух часов ночи. Последствия на земле уточняются, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее ПВО сбила беспилотник над Воронежем, была ранена женщина, повреждена частная лесопилка.

В Белгороде ночью в четверг ПВО перехватила 14 ракет РСЗО Vampire.