ПВО сбила пять беспилотников над Брянской областью
При отражении налета БПЛА на Брянскую область пострадавших нет
При отражении налета БПЛА на Брянскую область пострадавших нет, ПВО сбила пять дронов, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пять вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор.
Ранее ПВО сбивала беспилотники над Ростовской областью и Краснодарским краем.