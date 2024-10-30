сегодня в 03:57

ПВО сбила третий за ночь дрон ВСУ над Брянской областью

Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью, без пострадавших, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Еще два вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил Богомаз.

Ранее ночью над областью был сбит один дрон ВСУ.