ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Ростовской области

Силы ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области
Происшествия

Система ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

Подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области.

«В Неклиновском районе уничтожено четыре БПЛА самолетного типа», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Последствия на земле уточняются.

Ранее ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Брянской областью.