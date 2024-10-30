ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Ростовской области
Силы ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области
Система ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Неклиновском районе Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.
Подразделения ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области.
«В Неклиновском районе уничтожено четыре БПЛА самолетного типа», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Последствия на земле уточняются.
Ранее ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Брянской областью.