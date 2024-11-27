ПВО сбила четыре беспилотника над Мелитополем
Над Мелитополем сбили четыре реактивных беспилотника ВСУ
Силы ПВО сбили четыре реактивных беспилотника ВСУ над Мелитополем Запорожской области, без пострадавших, сообщили в мэрии города.
«Пострадавших нет, БПЛА сбиты на подлете», — сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.
В сообщении отмечается, что осколками сбитых дронов нанесен несущественный ущерб городской инфраструктуре.
Возможны повторные воздушные атаки, предупредили в мэрии.