ПВО сбила четыре беспилотника над Мелитополем

Над Мелитополем сбили четыре реактивных беспилотника ВСУ
Происшествия

Силы ПВО сбили четыре реактивных беспилотника ВСУ над Мелитополем Запорожской области, без пострадавших, сообщили в мэрии города.

«Пострадавших нет, БПЛА сбиты на подлете», — сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.

В сообщении отмечается, что осколками сбитых дронов нанесен несущественный ущерб городской инфраструктуре.

Возможны повторные воздушные атаки, предупредили в мэрии.