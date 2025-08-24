Путешественник раскрыл, как его отрезало от мира из-за паводка в Магадане

Путешественник из Петербурга Сергей, отправившийся в поездку с группой, оказался отрезанным от мира из-за паводка в Магадане. Маршрут должен был проходить рядом с озером Джека Лондона и окрестностей области, рассказал мужчина РЕН ТВ .

К месту путешествия Сергея с группой привезли из Магадана на автомобиле. Затем их пересадили на машину «Урал», поскольку местность почти непроходимая, и через реки можно было перебраться только на авто.

Сергей пожаловался, что столкнулся с большим количеством дождей. Такого в это время года быть не должно.

При этом на обратном пути участникам туристической группы пришлось перебираться через реки на лодке. Уровень воды поднялся, и автомобиль «Урал» там уже пройти не мог.

В связи с паводком была размыта трасса «Колыма». Она объединяет Магадан с Якутском, по которому Сергею с группой нужно было возвращаться. Эта зона оказалась перекрыта несколько дней, в результате чего мужчина с группой остался в тайге.

Человек, руководивший туристической группой, отвез ее членов в поселок Ягодное. Там администрация на время отправила путешественников жить в детско-юношескую спортивную школу.

Потом в Ягодное прибыл губернатор и узнал о случившемся. Он дал обещание, что решит вопрос. Через некоторое время туристов на самолетах Ан-2 перевезли из Ягодного в Магадан. Участники путешествия уже приехали домой или находятся в пути.

В Магаданской области на протяжении недели шли проливные дожди. За этот период выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за них сильно вырос уровень воды в ручьях и реках. В Магаданской области объявили режим чрезвычайной ситуации.