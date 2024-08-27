Пушистый нарушитель: медвежонок остановил движение на трассе М-11 под Тверью

сегодня в 13:37

Медвежонок остановил движение транспорта на трассе М-11 в Тверской области

В Тверской области медвежонок случайно вылез через дырку в заборе на проезжую часть трассы М-11, стал в ужасе метаться между рядами и в итоге пробежал 4 км, оттормозив поток машин, сообщает «Царьград» .

Водители сбавляли скорость и объезжали косолапого, обошлось без аварий. В результате малыш нашел еще одну дыру в заборе и смог вернуться в лес.

Дыры в ограждении уже оперативно заделали во избежание подобных случаев в дальнейшем.

С дикими зверями на дорогах в этом августе регулярно сталкиваются жители Кемеровской области. К кузбассовцам регулярно выходят медведи, лисы, еноты и белки, лоси и пауки.