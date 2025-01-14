Пункт выдачи Wildberries взорвали в Иркутской области

сегодня в 22:55

При взрыве ПВЗ Wildberries в Иркутской области никто не пострадал

Пункт выдачи заказов Wildberries взорвали в городе Черемхово в Иркутской области, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «112» .

Неизвестный мужчина в балаклаве поджег неопознанный предмет у дверей пункта и скрылся. Вскоре после этого произошел взрыв.

Пункт загорелся, возгорание быстро потушил прибывший расчет МЧС. В самом помещении оказались повреждены внутренние перегородки и остекление.

Обошлось без жертв и пострадавших. Официальной информации об инциденте нет.