Пункт выдачи Wildberries взорвали в Иркутской области
При взрыве ПВЗ Wildberries в Иркутской области никто не пострадал
Фото - © Telegram-канал 112
Пункт выдачи заказов Wildberries взорвали в городе Черемхово в Иркутской области, никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «112».
Неизвестный мужчина в балаклаве поджег неопознанный предмет у дверей пункта и скрылся. Вскоре после этого произошел взрыв.
Пункт загорелся, возгорание быстро потушил прибывший расчет МЧС. В самом помещении оказались повреждены внутренние перегородки и остекление.
Обошлось без жертв и пострадавших. Официальной информации об инциденте нет.