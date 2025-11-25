Пуля застряла в щеке: девятилетнему мальчику в Туапсе выстрелили в лицо
На детской площадке во дворе на улице Шаумяна в Туапсе неизвестный выстрелил в лицо 9-летнему мальчику, сообщает SHOT.
Пострадавший мальчик во время стрельбы играл с другом на детской площадке.
Как рассказала его мама, пуля застряла в щеке школьника. Ее извлекали врачи хирургическим путем.
Пострадавший сказал, что не видел кто в него стрелял. Полицейские ищут злоумышленника.
