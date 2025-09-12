Пуля попала в затылок: 15-летний самокатчик расстрелял велосипедиста в Петербурге

В Санкт-Петербурге на проспекте Шаумяна взрослый мужчина на велосипеде и 15-летний юноша на самокате поссорились. В какой-то момент школьник достал пневматический пистолет и трижды выстрелил в оппонента. Одна из пуль попала потерпевшему в затылок, сообщает РЕН ТВ .

Конфликт между велосипедистом и самокатчиком произошел еще 8 сентября, но известно об этом стало только сейчас. О чем именно спорили мужчина и подросток, не уточняется. Однако, когда оппоненты решили разъехаться, юноша достал пневматический пистолет и начал стрелять в горожанина.

Одна из пуль попала в затылок, вторая — в правое предплечье. Третья пуля пролетела мимо пострадавшего.

После устроенной стрельбы несовершеннолетний юноша попытался скрыться, но его в итоге задержали. Потерпевший мужчина обратился за помощью в больницу. Через какое-то время медики отпустили его домой в удовлетворительном состоянии.

