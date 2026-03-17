Пулемет Дегтярева нашли в автосервисе в Калининграде

Ручной пулемет Дегтярева обнаружили в одном из автосервисов в Калининграде. Возбуждено уголовное дело, сообщает Amber Mash .

Инцидент произошел на СТО на Полтавской улице. На опубликованных кадрах видно, как мужчина достает из шкафчика пулемет, завернутый в белую плотную ткань. Рядом с оружием хранился и пустой магазин.

Согласно данным проведенной экспертизы, пулемет заводского производства и пригоден для стрельбы. Владелец автосервиса не уточнил, откуда он взял оружие.

В отношении владельца СТО возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия).

Ручной пулемет был разработан конструктором Василием Дегтяревым в 1927 году. Он стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР и был принят на вооружение Красной Армии. Пулемет массово использовался в качестве основного оружия огневой поддержки пехоты звена взвод—рота вплоть до конца Великой Отечественной войны.

