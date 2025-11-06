Психопат пырнул ножом в спину коллегу в офисе в центре Москвы

Неадекватный мужчина с ножом напал на коллегу в офисе в центре Москвы

Росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения коллеги в офисе в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной Росгвардии.

Инцидент произошел в бизнес-центре в Нижнем Сусальном переулке. Предварительно, сотрудник пырнул ножом в спину коллегу, когда она вернулась в помещение после встречи прибывшей на вызов бригаде медиков для оказания помощи другому работнику фирмы.

Потерпевшая, несмотря на полученное ранение, смогла нажать тревожную кнопку и укрыться в кабинете. Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли по сигналу и задержали подозреваемого. Впоследствии выяснилось, что задержанный состоит на учете в психдиспансере.

На опубликованных кадрах видно, как подозреваемый лежит лицом в пол с застегнутыми за спиной наручниками. Затем мужчину усаживают в служебную машину Росгвардии.

Пострадавшей оказали первую помощь и госпитализировали в больницу. Нападавшего передадут правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.

