Психолог-«экстрасенс» загипнотизировал чужую жену в Подольске и полез ей в трусы

Жительница Подольска пожаловалась на психолога-«экстрасенса», который, по словам женщины, загипнотизировал ее и начал трогать за интимные места. Россиянка пришла к нему на сеанс для того, чтобы улучшить «женскую энергию» и разобраться с проблемами в сексуальной жизни, сообщает Baza .

Муж и жена из Московской области пошли к специалисту из-за неудовлетворения интимной связью. Сначала они решили посетить психолога по отдельности.

Когда к психологу, также называющего себя «экстрасенсом», пришла женщина, специалист посоветовал ей избавиться от страхов. После этого, по словам клиентки, он ввел ее в гипноз и начал трогать за тело. Далее мужчина запустил руку под ширинку ее штанов со словами «это должно помочь». Во время процесса «экстрасенс» также говорил, чтобы женщина считала его своим супругом.

По словам клиентки, она пыталась сопротивляться, но ее руки «как будто были свинцовыми». После окончания сеанса женщина молча вышла из кабинета и пожаловалась мужу. Пара пошла в полицию.

«Следователи провели проверку, но не нашли состава преступления: психолог уверяет, что сидел за полтора метра от Натальи и ей все привиделось в гипнозе», — утверждается в статье.

Из-за пережитого стресса женщина окончательно лишилась «женской энергии», за которой приходила на сеанс.