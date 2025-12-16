Психиатр оценил состояние подростка после нападения на школу в Подмосковье

Психиатр Шуров: подросток из Одинцова мог быть завербован в деструктивную группу

Психиатр-нарколог Василий Шуров сообщил, что подросток, напавший на школу в поселке Горки-2, мог быть завербован в деструктивную группу и целенаправленно готовился к нападению, сообщает NEWS.ru .

Шуров заявил, что действия подростка, совершившего нападение на школу в поселке Горки-2 в Одинцове, соответствуют признакам экстремизма или терроризма. По его мнению, инцидент можно рассматривать как скулшутинг с применением ножа.

Шуров отметил, что подросток был в жилете с надписью No lives matter («никакие жизни не имеют значения»), что указывает на влияние деструктивных течений. Эксперт предположил, что ученик подвергся обработке, вступил в деструктивную группу и целенаправленно готовился к нападению.

«Человек целенаправленно шел убивать, а уж жертвой он стал или просто идеями проникся, на эти вопросы ответит следствие», — пояснил Шуров.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов связал нападение в Одинцово с похожим инцидентом в Санкт-Петербурге, где ученик ранил учительницу. По его словам, подобные случаи требуют системного изучения причин и усиления диагностики психического состояния детей.

