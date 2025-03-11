Психбольной маньяк Ганнибал-каннибал объявил голодовку из-за отобранной PlayStation

В Великобритании серийный убийца Роберт Модсли по прозвищу Ганнибал-каннибал объявил голодовку из-за того, что у него забрали телевизор, книги и игровую консоль PlayStation. Об этом сообщает The Mirror .

Предположительно, 71-летний маньяк объявил голодовку после «оперативных учений», которые провели в тюрьме Уэйкфилд 26 февраля. Они сопровождались дополнительными мерами изоляции заключенных и обысками камер на фоне слухов о том, что в учреждение тайно пронесли огнестрельное оружие.

Из одиночной камеры, в которой Модсли находится более 40 лет, тюремщики изъяли PlayStation, телевизор, книги по истории и музыкальную систему.

«Он отказывается от еды с прошлой пятницы, и мы очень за него беспокоимся. В тот день он позвонил мне из тюрьмы, и в голосе слышались злость и тревога. Он сказал: „Я объявляю голодовку, так что не удивляйся, если это будет последний раз, когда я тебе звоню“», ― заявил брат заключенного Под Модсли.

Роберт Модсли был впервые осужден в 1974 году в возрасте 21 год. Тогда он задушил строителя Джона Фаррелла, который «снял» Модсли, чтобы заняться сексом. Убийство произошло после того, как Фаррелл показал Модсли фотографию девочки, над которой он надругался.

Сперва убийцу направили в больницу для душевнобольных преступников Бродмур, признав неспособным предстать перед судом. Там он вместе с еще одним пациентом запытали до смерти преступника, задержанного за издевательства над детьми.

После этого Ганнибала-каннибала отправили в тюрьму Уэйкфилд, известную как «Особняк монстров» из‑за большого числа насильников, маньяков и людоедов. В ней в 1978 году мужчина убил еще двух зэков. После этого преступника поместили в одиночку размером 4,5×5,4 м со стеклянной стеной, где он проводит по 23 часа в сутки. Мужчине разрешено выходить на прогулку длительностью 1 час в сопровождении 6 вооруженных офицеров.