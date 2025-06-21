Прыгнула в воду за браслетом и утонула: в ростовском спа-клуба погибла девочка

Девочка прыгнула за браслетом в бассейн и утонула в ростовском спа-клубе

В одном из ростовских спа-клубов погибла девочка-подросток, которая прыгнула в бассейн за упавшим браслетом, но обратно уже не выплыла. Окружающие не сразу заметили пропажу ребенка, поэтому не успели вовремя оказать помощь, пишет РЕН ТВ .

По словам корреспондента Бориса Корягина, школьница пришла в спа-клуб с подругой и ее семьей. В какой-то момент взрослые отвлеклись и не заметили пропажу девочки.

«Прям срочной помощи оказать девочке не получилось, наверное, человеческий фактор просто сработал. Просто заметили, что она лежит на дне», — рассказал очевидец происшествия.

Прибывшие на место происшествия медики около 40 минут пытались реанимировать ребенка, но оказались бессильны. После гибели девочки спа-клуб закрыли для посетителей, на месте ЧП уже работают оперативные службы.

Следователям предстоит выяснить, с кем на самом деле пришла погибшая, при каких обстоятельствах она оказалась в воде и почему в момент, когда она потеряла сознание, никого рядом не было. Предполагается, что во время прыжка девочка ударилась и потеряла сознание уже в воде.