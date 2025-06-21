Прыгнула в воду за браслетом и утонула: в ростовском спа-клуба погибла девочка
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В одном из ростовских спа-клубов погибла девочка-подросток, которая прыгнула в бассейн за упавшим браслетом, но обратно уже не выплыла. Окружающие не сразу заметили пропажу ребенка, поэтому не успели вовремя оказать помощь, пишет РЕН ТВ.
По словам корреспондента Бориса Корягина, школьница пришла в спа-клуб с подругой и ее семьей. В какой-то момент взрослые отвлеклись и не заметили пропажу девочки.
«Прям срочной помощи оказать девочке не получилось, наверное, человеческий фактор просто сработал. Просто заметили, что она лежит на дне», — рассказал очевидец происшествия.
Прибывшие на место происшествия медики около 40 минут пытались реанимировать ребенка, но оказались бессильны. После гибели девочки спа-клуб закрыли для посетителей, на месте ЧП уже работают оперативные службы.
Следователям предстоит выяснить, с кем на самом деле пришла погибшая, при каких обстоятельствах она оказалась в воде и почему в момент, когда она потеряла сознание, никого рядом не было. Предполагается, что во время прыжка девочка ударилась и потеряла сознание уже в воде.