Прыгающий вор обокрал кафе в Кирове, съел чизкейк и сбежал от охранников

Вор, прыгающий на одной ноге, обокрал кафе в торговом центре Кирова и сбежал от охранников, сообщает SHOT .

Мужчину не заметили при закрытии ТЦ, так как он задремал на стуле, и заперли в помещении. В ночи злоумышленник проснулся и проголодался.

Он допрыгал до одного из кафе, где перекусил и попробовал сварить кофе, но не получилось. Также мужчина стащил 1 тыс. рублей из кассы, а потом услышал приближающихся охранников.

Убегая, вор разбил дверь и упрыгал на одной ноге не улицу. Сейчас «одноногого» мужчину разыскивает полиция.