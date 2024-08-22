Проверку провели после заявлений об инциденте с коляской в автобусе в Люберцах

В СМИ появилась информация, что маму с коляской якобы выгнали из автобуса в Люберцах. Мострансавто провело проверку и выяснило, что произошло на самом деле, сообщили РИАМО в пресс-службе предприятия.

Инцидент, заявленный в СМИ, произошел 21 августа. Маршрут № 346 был выполнен автобусом марки ЛиАЗ-5292. На основании заявления специалисты проверили данные камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что в автобусе ехали три женщины с колясками. Две коляски разместили на накопительной площадке, а третью поставили так, что она перегородила выход всем пассажирам.

В связи с тем, что накопительная площадка была занята, водитель предложил пассажиру сложить мешающуюся коляску, пройти, сесть и продолжить поездку. В Мострансавто отметили, что его просьба соответствовала правилам техники безопасности. Он предпринимал все меры для безопасной поездки пассажиров в салоне автобуса.

На видео запечатлено также, что после этого все трое пассажиров с колясками разместились на накопительной площадке и продолжили поездку.

В Мострансавто напомнили, что для безопасной перевозки коляску необходимо устанавливать в углу, на накопительной площадке, предназначенной для пассажиров с колясками и маломобильных граждан. При этом родители должны встать рядом с коляской и фиксировать ее, держась за поручень.