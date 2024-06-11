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Против сотрудника ФСИН возбудили уголовное дело

Силовики задержали сотрудника НИИ исполнительной системы
Происшествия

Силовики в Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

В задержании участвовали сотрудники ФСБ России и ГУ собственной безопасности ФСИН, сказано в сообщении.

«Проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — указывает издание.

Уточняется, что в отношении задержанного проводится проверка.

Детали операции и данные задержанного не раскрываются.