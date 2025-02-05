Протестующие заключенные закрылись от полиции в ИВС Тобольска

В ИВС Тобольска Тюменской области предотвращен бунт заключенных. Подозреваемые в знак протеста этапированию закрылись от силовиков и заблокировали дверь в изолятор, есть минимум один пострадавший, сообщает SHOT .

1 февраля пятерых арестантов привезли в тобольский ИВС из тюменского СИЗО. Подозреваемым вменяют убийство, нарушение ППД, автоугон и кражи.

Ближе к полуночи заключенные смогли заблокировать замочную скважину, используя подручные средства. Они сделали это в знак недовольства этапированием.

Начальница конвоя не смогла открыть дверь в камеру арестантов и вызвала подмогу. Заключенные продолжали удерживать дверь, но сотрудники изолятора смогли ее выбить. Далее арестанты начали оказывать сопротивление, но их заковали в наручники.

Один из закрывавших камеру подозреваемых пострадал — он порезался лезвием. Мужчину увезли в больницу.