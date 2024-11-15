Протестующие в Абхазии толпой идут к администрации президента

сегодня в 13:47

В Абхазии участники протеста у парламента пошли в сторону президентской администрации. Ранее на переговоры с демонстрантами вышли главы МВД и службы госбезопасности республики, сообщает ТАСС .

Участники митинга выбили ворота администрации президента с помощью грузовика. Ранее таким же образом они пробили ворота у здания парламента республики.

По данным скорой помощи Сухума, при столкновениях на протесте пострадали два человека. Пока неясно, являются ли пострадавшие протестующими или правоохранителями.

Митингующие уже полностью окружили комплекс правительственных зданий.

До этого у парламентского здания произошли столкновения силовиков и демонстрантов. Протестующие бросали в правоохранителей бутылки, яйца и камни, а стражи порядка применяли дымовые шашки.