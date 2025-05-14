«Просыпайтесь, ваш сын в морге»: мать рассказала о гибели 17-летнего подростка в ДТП

Николай Однохоров вместе с приятелем отправился на день рождения к их общему знакомому. А спустя несколько часов компания молодых на машине людей разбилась в страшной аварии. Это произошло 19 апреля на улице Лазоревой.

За рулем был 18-летний парень без прав, который не справился с управлением. Авто врезалось в световую опору, после чего водитель сбежал. 17-летний Однохоров погиб сразу же, также пострадали 18-летняя пассажирка и 15-летний подросток. Девушка позднее скончалась.

Нина Однохорова в тот роковой день ждала сына дома, готовила его любимое блюдо. В 19:30 она позвонила ему, но парень не взял трубку. Спустя пару часов женщина уснула, а затем ее разбудил звонок из полиции. Правоохранитель сказал: «Просыпайтесь, у вас сын погиб». Сначала женщина не поверила в случившееся. Однако затем она с мужем отправилась на место аварии и увидела тело сына. Оно пролежало на асфальте несколько часов.

Мать погибшего уверена, что 18-летний водитель, сидевший за рулем машины, был пьян, но в постановлении это не указано. Женщина утверждает, что в тот роковой день компания на авто отправилась покупать алкоголь. Родители погибшего переживают, что виновник аварии может остаться безнаказанным, потому что, по их словам, следствие пытается его обелить. Пока что юношу отправили в СИЗО.