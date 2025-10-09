Простила порнографа: мужчине дали условный срок за распространение обнаженки

В Северной столице вынесли мягкий приговор распространителю интимных фотографий из-за того, что потерпевшая простила порнографа. Суд приговорил мужчину к трем годам условного лишения свободы за то, что он распространял фото девушки в Telegram, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, судом Приморского района был рассмотрен случай о неправомерной отправке откровенных снимков девушки посторонним лицам. Подсудимый обвинялся в тайной фото- и видеофиксации обнаженной пострадавшей, а также в последующей передаче этих изображений в групповом чате Telegram, насчитывающем более 14,7 тысячи пользователей.

Следствием установлено, что с 2016 года до конца 2024 года порнограф не менее 21 раза осуществлял фото- и видеосъемку жертвы без ее ведома. В конце декабря 2024 года он поделился этими материалами в групповой беседе, находясь в увеселительном заведении.

Позднее подсудимый признал свою вину в полном объеме. Разбирательство по статье о нарушении личной жизни было прекращено в связи с примирением сторон: потерпевшая заявила об отсутствии претензий и полном возмещении нанесенного ей ущерба.

В итоге суд определил наказание в виде условного лишения свободы на 3 года с испытательным сроком в 4 года.

