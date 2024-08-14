«Просим приехать рекрутов»: пленные ВСУ захотели воевать против киевского режима
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Группа украинцев заявила, что хочет воевать против киевского режима. Бойцы попросили прислать представителя батальона им. Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших военнопленных ВСУ, сообщает РИА Новости.
В 2023 году бойцы батальона им. Богдана Хмельницкого — первого подразделения, которое состоит из бывших украинских военнопленных, — принесли присягу РФ. Солдаты поступили на службу в состав отечественного формирования «Каскад».
«Просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу», — сказали военнопленные в обращении.
Они добавили, что все уже отказались от обмена с ВСУ и свою дальнейшую жизнь видят в РФ.
Всего изъявили желание служить порядка 20 человек. Также, по данным этой группы, таких желающих может в итоге набраться не менее 60.