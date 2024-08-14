Несколько пленных ВСУ заявили, что хотят воевать против Украины

Группа украинцев заявила, что хочет воевать против киевского режима. Бойцы попросили прислать представителя батальона им. Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших военнопленных ВСУ, сообщает РИА Новости .

В 2023 году бойцы батальона им. Богдана Хмельницкого — первого подразделения, которое состоит из бывших украинских военнопленных, — принесли присягу РФ. Солдаты поступили на службу в состав отечественного формирования «Каскад».

«Просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу», — сказали военнопленные в обращении.

Они добавили, что все уже отказались от обмена с ВСУ и свою дальнейшую жизнь видят в РФ.

Всего изъявили желание служить порядка 20 человек. Также, по данным этой группы, таких желающих может в итоге набраться не менее 60.