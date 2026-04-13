Просил постонать: парень дембельнулся и сел в колонию за секстинг с детьми
Фото - © Медиасток.рф
24-летний мужчина из муниципального округа Михайловка Волгоградской области отслужил срочную службу, приехал домой и собирался вернуться к привычной жизни. Однако через полтора месяца у него дома провели обыски и показали постановление о возбуждении уголовного дела, в результате парня посадили в колонию строгого режима за развратные действия со школьницами, сообщает V1.ru.
Уголовное дело возбудили 13 числа, а арестовали молодого человека 16 января 2025 года.
По словам отца осужденного, парня отправили под арест за интимную переписку в Сети. Он вел ее с тремя малолетними и одной несовершеннолетней девочкой за несколько недель до отправки в армию. Сами переписки велись два с половиной года назад.
Мужчина общался с девочками примерно на протяжении трех месяцев в соцсети «ВКонтакте». У некоторых девушек не было своих личных фотографий на стене, а также они использовали псевдонимы.
«Эти фото я видел. Там не скажешь, что девочкам меньше 16 лет. Да, переписка была явно сексуальная, но суд даже не оценил поведение этих девочек», — отметил отец осужденного.
Журналисты получили копию приговора суда, в котором указано, что Егор вел переписку с четырьмя девочками, трем из которых не исполнилось и 14 лет. Одна пострадавшая живет в Михайловке. Остальные в Подмосковье, Перми и Приморском крае.
В показаниях, которые предоставил суд, осужденный указывал, что практически всех девочек просил продемонстрировать ему части тела, «высунуть язык, постонать», получая от этого возбуждение.
В январе 2026 года суд лишил свободы на пять лет молодого человека и отправил его в колонию строгого режима.
Адвокат мужчины Сергей Милюхин сообщил, что будет добиваться смягчения приговора.
