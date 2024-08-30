Пропустили гангрену: житель Кубани умирал в муках после обрезания

Житель Кубани, который почувствовал себя плохо в свой день рождения, долгое время не мог получить точный диагноз от медиков. Когда врачи наконец выяснили, в чем дело, было уже поздно. После мучительных страданий пациент скончался в больничной палате. Незадолго до этого он решился на операцию по обрезанию, сообщает RuNews24 .

С рождения Артем Т. жил с диагнозом «баланопостит» — воспаление кожи головки полового органа. Из-за этого мужчина имел проблемы сексуального характера: он не был женат и не имел возможности стать отцом.

Процедуры по удалению крайней плоти у мужчин проводятся на протяжении многих столетий, и случаи смертельных исходов крайне редки. К сожалению, Артему не повезло. До достижения 36-летнего возраста он избегал операции, но в итоге, столкнувшись с воспалениями в области паха, согласился на вмешательство.

Опытный уролог-хирург взялся за операцию, посоветовав провести тщательное полоскание органа марганцовкой перед процедурой. Хирургическое вмешательство обошлось Артему в 27 тыс. рублей. Вскоре после процедуры он начал ощущать слабость и недомогание.

30 апреля мужчина планировал отпраздновать свой День рождения, однако высокая температура в 39 градусов и внезапная рвота помешали его планам.

Состояние стремительно ухудшалось, вскоре мужчина уже не мог самостоятельно встать с кровати. Его родители с трудом дозвонились хирургу, который сообщил, что это не могут быть послеоперационные осложнения. Однако он все же приехал и осмотрел своего пациента, ослабил перевязку и назначил обезболивающие, а они не помогали. Врачи скорой также разводили руками.

Позже выяснилось, что у Артема началась газовая гангрена. Медики сделали все возможное, однако было уже поздно, и пациент скончался в мучениях.