Пропавшая актриса Савельева объявилась в Бишкеке, обвинив семью в предательстве

Пропавшая самарская актриса Екатерина Савельева неожиданно объявилась в соцсетях, обвинив своих родных в предательстве. Также она выразила опасения по поводу поведения ее бывшего мужа, сообщает 63.RU .

Савельева ведет соцсети под псевдонимом Николь Старкова и активно использует хэштег «Русская Анджелина Джоли». В одном из своих постов она с иронией опровергает информацию о своей смерти.

«Как видите, жива, здорова, в меру упитана». Другое сообщение она сопроводила траурной музыкой и заголовком «Убитая актриса воскресла. Кто обманул Бастрыкина?», — заявила Екатерина на опубликованном видео.

Также 31-летняя девушка утверждает, что ее родственникам заплатили 200 тыс. рублей за участие в ток-шоу «Малахов», где исказили факты о ее семье. Помимо этого, актриса выразила опасения по поводу своего бывшего супруга, который сейчас опекает совместных детей. По словам Екатерины, она чувствует его контроль над своей жизнью.

При этом Савельева скрывает свое местонахождение. Она рассказала, что находится в Сочи, однако по фото и видео в соцсетях удалось выяснить, что в настоящее время девушка находится в столице Кыргызстана.

Екатерина Савельева (Смирнова) из Самары пропала в октябре прошлого года. Девушка взяла кредит в размере 3 млн рублей и заявила, что отправилась на обучение, после чего перестала выходить на связь. В январе в телепрограмме Андрея Малахова вышел сюжет об исчезновении актрисы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль и поручил доложить обо всех установленных обстоятельствах.

