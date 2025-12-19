Пропавшая 40 лет назад американка оказалась живой

В США спустя 40 лет после исчезновения полиция обнаружила Мишель Ньютон, которая пропала в трехлетнем возрасте. Теперь мать девочки Дебру Ньютон обвиняют в похищении Мишель, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание People.

В далеком 1983 году Дебра Ньютон сообщила своему супругу Джозефу Ньютону о предложении новой работы в штате Джорджия. Семья планировала совместный переезд, но Дебра уехала вперед, взяв с собой маленькую Мишель. После этого связь с мужем прервалась. Когда Джозеф прибыл в Джорджию, он не смог найти ни жену, ни дочь. В отчаянии он обратился в полицию с заявлением об их исчезновении. С тех пор, более 40 лет, мать и дочь считались пропавшими без вести.

В ноябре 2025 года анонимное сообщение, поступившее в телевизионную программу Crime Stoppers, указало на возможное местонахождение Дебры Ньютон. Правоохранительные органы вышли на ее след во Флориде. Там они нашли Дебру, жившую под именем Шэрон Нили, вместе с ее дочерью. 46-летняя Мишель оказалась в полном неведении относительно того, что ее разыскивали с самого детства. Дебра Ньютон была задержана и впоследствии освобождена под залог в размере 25 тысяч долларов. В пересчете на российские деньги по актуальному курсу это около 2,2 миллиона рублей.

«Она всегда была в нашем сердце. Не променял бы момент нашей встречи ни на что в мире», — сказал отец исчезнувшей 40 лет назад девочки.

Мишель, выросшая под другим именем, выразила намерение поддерживать обоих родителей в сложившейся ситуации. Ее мать, скрывавшаяся на протяжении многих лет под вымышленным именем и повторно вышедшая замуж, обвиняется в незаконном лишении свободы ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.