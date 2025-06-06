сегодня в 07:37

Промпредприятие в Энгельсе загорелось после атаки беспилотника

Пожар произошел на одном из промышленных предприятий в Энгельсе Саратовской области из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале .

Он рассказал, что на месте ЧП работают все профильные службы. Специалисты принимают все меры, чтобы ликвидировать последствия атаки дрона.

Как уточнил Бусаргин, предварительно, пострадавших в этом инциденте нет.

Ранее прошедшей ночью украинский беспилотник влетел в ЖК «Облака Сити» в Энгельсе. Как отметил глава области, специалисты осмотрели поврежденный дом. В течение часа жители смогут вернуться в квартиры.