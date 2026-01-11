Прокуратура взяла на контроль ДТП с пострадавшей 16-летней девочкой в Москве

Столичная прокуратура в официальном Telegram-канале сообщила, что на контроль взят ход расследования обстоятельств ДТП на севере Москвы, в котором пострадала 16-летняя девочка.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что одной из пострадавших в случившейся аварии является несовершеннолетняя. Сколько всего человек травмировались в ДТП, а также при каких обстоятельствах оно произошло, не уточняется.

«Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и причин дорожной аварии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичных автомобилистов и гостей Москвы предупредили об образовании дорожного затора из-за ДТП в районе 35-го километра МКАД. На месте этого происшествия работают оперативные службы, а водителей просят выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять сложившуюся ситуацию.

