сегодня в 14:58

Прокуратура взяла на контроль дело лихача с перекрытой дорогой в Одинцове

В Одинцове городская прокуратура отслеживает процесс привлечения к ответственности водителей, совершающих опасные действия на дороге, сообщает прокуратура Московской области .

Видеоматериалы, распространенные в СМИ и социальных сетях, зафиксировали, как водитель легкового автомобиля нарушал правила дорожного движения и выполнял рискованные маневры на Можайском шоссе в Одинцове.

При этом водитель внедорожника блокировал движение других транспортных средств, оказывая содействие в совершении опасных действий, позволяя пассажирам снимать происходящее.

По указанию городской прокуратуры, полиция УМВД России по Одинцовскому городскому округу начала процессуальную проверку на основании данной публикации.

Теперь на контроле Одинцовской городской прокуратуры находится ход привлечения к ответственности водителей за нарушения, предусмотренные законодательством России.

