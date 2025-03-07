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Прокуратура выясняет причины двух пожаров в одной промзоне в Подмосковье

Химкинская городская прокуратура контролирует работу по выяснению причин двух возгораний, которые произошли в зданиях на территории одной промышленной зоны в микрорайоне Сходня, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Минувшей ночью загорелся склад с паллетами в Сходне. Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Рухнула крыша.

По данным прокуратуры, информация о возгорании поступила в районе 3 часов утра. Горели автосервис (300 кв. м.) и в производственно-складское помещение.

Предварительно, эти два пожара не связаны. Причиной ЧП в автосервисе могло быть неосторожное обращение с огнем, на складе — аварийный режим работы отопительных приборов. Точные причины возгораний будут после осмотра мест происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы.