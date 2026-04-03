Прокуратура вновь обвинила ученого Юрина по делу 2020 года

Следствие возобновило дело в отношении офтальмолога Якова Юрина, ранее освобожденного по реабилитирующим основаниям. После требования компенсации его вновь обвинили по статье о насильственных действиях сексуального характера, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Инцидент произошел 12 июня 2020 года на улице Вавилова. По версии следствия, научный сотрудник ЦКБ РАН Яков Юрин, находясь в состоянии опьянения, ущипнул 17,5-летнюю девушку за ягодицу. Родители обратились в полицию, было возбуждено дело по части 3 статьи 132 УК РФ через статью 30 — как покушение на насильственные действия сексуального характера.

Позднее обвинение переквалифицировали на статью 116 УК РФ «Побои», однако затем вновь вернули к 132-й статье. В феврале 2022 года Гагаринский суд приговорил Юрина к двум годам колонии строгого режима. В августе того же года Второй кассационный суд отменил приговор, указав на нарушения, и ученого освободили.

В апреле 2024 года преследование по статье 132 УК РФ прекратили за отсутствием события преступления, а эпизод по статье 116 закрыли из-за истечения сроков давности. Тверской суд взыскал в пользу Юрина 700 тысяч рублей компенсации морального вреда.

После того как он потребовал 2,5 млрд рублей за незаконное преследование, прокуратура добилась отмены постановления о прекращении дела.

«Прокурор Гагаринской районной прокуратуры Москвы в апреле 2024 года подтверждает законность прекращения уголовного преследования. А в декабре 2025 он же обращается в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного дела. При этом каких-либо новых обстоятельств его стороной приведено не было», — рассказал юрист Федор Трусов.

Юрина вновь объявили в розыск, задержали и предъявили обвинение по статье 132 УК РФ. Ему снова грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

