Прокуратура: в Волоколамске фейерверк взорвался в руке 15-летнего подростка

Сотрудники прокуратуры в Волоколамске организовали проверку по факту взрыва фейерверка в руке 15-летнего юноши, который поднял с земли несработавшее устройство с целью запустить еще раз, и в этот момент снаряд разорвался, пишет пресс-служба подмосковной прокуратуры .

Происшествие случилось вечером 2 января 2025 года. Группа подростков развлекалась с пиротехникой, что привело к серьезным последствиям. Как рассказал один из свидетелей происшествия, молодые люди пытались запустить петарду, которую ранее купил младший брат одного из участников. После неудачной попытки поджечь фейерверк 15-летний юноша поднял несработавшее устройство, намереваясь повторить попытку. В этот момент петарда неожиданно сдетонировала прямо в его руках.

В результате инцидента, произошедшего около 22:00, пострадавший получил серьезные повреждения и был экстренно доставлен в больницу. По данному факту местная прокуратура инициировала проверку.

Сотрудники прокуратуры рекомендуют родителям провести беседы со своими детьми и рассказать об опасности фейерверков. Взрослых просят убедить детей не использовать пиротехническую продукцию без присмотра.