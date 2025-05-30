Прокуратура утвердила обвинение в отношении Курбангалеевой* и Барановского*

Курбангалеева* и Барановский* обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием Сети группой лиц). Кроме того, экс-телеведущая обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — в распространении фейков о российской армии.

Специалистами было установлено, что Курбангалеева* с соучастником в мае прошлого года, находясь в другой стране, разместила на личном канале одного из видеохостингов созданную видеозапись, в которой были признаки призывов к террористической деятельности и оправданию терроризма.

Еще бывшая телеведущая в январе 2023 года, также за пределами РФ, разместила на открытом для всех канале мессенджера заведомо ложную информацию о действиях ВС страны при проведении СВО на Украине.

Как пишут СМИ, Барановкого* обвиняют в распространении недостоверной информации о решениях властей России. Еще мужчина сотрудничал с нежелательными организациями, активно выступал против спецоперации. Кроме того, он является бойцом легиона «Свобода России»**.

Уголовное дело по данным фактам было направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

В отношении Курбангалеевой* и Барановского* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в международном розыске.

* Признаны иноагентами в РФ.

** Признан запрещенной террористической организацией.