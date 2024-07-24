Прокуратура проводит проверку из-за съеденной выдры на шоу «Последний герой»

В эфире новой серии шоу «Последний герой» участники убили выдру, прокуратура организовала проверку по факту незаконной охоты на пушное животное, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

После того, как в эфир вышла четвертая серия «Последнего героя», зрители не на шутку возмутились. Дело в том, что участники шоу нашли возле Терлецкого озера старый капкан, в который попалась выдра. Они решили добить животное, а затем съели ее.

Пресс-служба канала, на котором выходит шоу, также подтвердила этот факт, опубликовав анонс выпуска. Момент того, как разделывали тушу животного, попал в эфир.

По факту незаконной охоты на пушное животное прокуратура Горного Алтая организовала проверку совместно с сотрудниками регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.