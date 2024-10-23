Прокуратура показала видео нападения пассажира на контролера в автобусе Москвы

В Москве 45-летний пассажир автобуса напал на женщину-контролера, которая попросила показать оплату проезда. Момент побоев сотрудницы ГКУ «Организатор перевозок» попал на видео, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

На опубликованных кадрах видно, как женщина в соответствующей форме подходит к пассажиру, просит показать билет, а вместо этого получает удар и начинает защищаться. Рядом с контролером находился другой пассажир транспортного средства, который попытался ее защитить.

Судя по кадрам, агрессивный пассажир вскоре покинул автобус. Его личность уже установили, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование уголовного дела находится на контроле Останкинской межрайонной прокуратуры.

Прокуратура напоминает москвичам, что контроль оплаты проезда в наземном транспорте проводится на законных основаниях. Контролер, который проверяет билеты пассажиров, является должностным лицом и представителем власти. Пассажиры обязаны предъявить билет при поступлении соответствующей просьбы от компетентного сотрудника.