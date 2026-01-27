Прокуратура Подмосковья направила в суд дело участника разбойного нападения в Серпухове

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по делу 44-летнего жителя Протвино Дмитрия Антропова, обвиняемого в участии в разбойном нападении и убийстве трех человек в Серпухове в 2004 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, 11 октября 2004 года Дмитрий Антропов вместе с тремя знакомыми организовал разбойное нападение на квартиру своей бывшей работодательницы в Серпухове. Он сообщил соучастникам адрес жертвы и остался на балконе лестничной площадки, чтобы следить за обстановкой и предупреждать об опасности.

В это время его сообщники проникли в квартиру, где в ходе ограбления убили хозяйку, ее сожителя и 13-летнего сына. После совершения преступления Антропов скрывался, используя чужой паспорт. В июле 2025 года его личность была установлена, и он был задержан.

Уголовное дело направлено в Серпуховский городской суд для рассмотрения по существу. Антропов заключен под стражу и не признал вину. Его соучастники ранее получили длительные сроки лишения свободы.

