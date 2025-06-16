Прокуратура Подмосковья направила в суд дело об обороте наркотиков и психотропов

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Москвы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство психотропных веществ, организованной группой, в особо крупном размере), пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в значительном и особо крупном размерах), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному производству наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, обвиняемая, являясь участником преступной группы, обеспечивала функционирование нарколаборатории, организованной в жилом доме и помещении бани в поселке Софрино городского округа Пушкинский, путем приобретения специального химического оборудования, реактивов, прекурсоров и их доставки, а также осуществляла расфасовку произведенных наркотических средств и психотропных веществ в упаковки в целях их последующего сбыта на территории Московского региона и Тульской области.

Преступная деятельность злоумышленницы была пресечена в апреле 2023 года сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 8,7 кг психотропных веществ и свыше 350 грамм наркотических средств, в том числе амфетамин, мефедрон, кокаин и гашиш, а также свыше 3,3 кг прекурсоров.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.