Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о смертельном ДТП в Богородском округе

Ногинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли 9-летний ребенок и его бабушка, а мать мальчика получила тяжкий вред здоровью. Обвиняемым проходит 25-летний житель Ульяновской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Ногинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего жителя Ульяновской области. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Следствие установило, что 23 мая 2025 года обвиняемый, лишенный права управления транспортным средством, управлял микроавтобусом «Мерседес Спринтер 2» на автодороге М-12 «Восток» Москва-Казань в Богородском городском округе. Он превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», стоявшим на аварийной сигнализации в среднем ряду. После этого «Лада Ларгус» продолжила движение и столкнулась с автомобилем «Ауди А6».

В результате аварии два пассажира «Ауди» — 9-летний мальчик и его бабушка — скончались на месте. Мать ребенка получила тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу.

