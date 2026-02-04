Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о ДТП с гибелью ребенка в Можайском округе

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело против 55-летнего гражданина Беларуси, обвиняемого в смертельном ДТП на трассе М-1 в Можайском округе, в результате которого погиб годовалый ребенок и пострадали три человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП, произошедшем 20 июля 2025 года на 124-м километре автодороги М-1 «Беларусь» в Можайском муниципальном округе. По версии следствия, 55-летний гражданин Республики Беларусь, управляя грузовым автопоездом DAF с полуприцепом, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в остановившийся автомобиль Chery Tiggo 7, которым управляла 44-летняя жительница Смоленской области.

В результате аварии тяжкие травмы получила водитель кроссовера, находившаяся на восьмом месяце беременности, а также две её дочери 2009 и 2019 годов рождения. Годовалая девочка скончалась на следующий день в больнице от полученных травм.

Обвиняемый признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.