Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о ДТП, повлекшем тяжкий вред здоровью

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Самарской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, вечером 23 мая 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем марки «Хендэ Солярис», двигаясь по автодороге «Ильинское шоссе — Дмитровское — Маслово» в Одинцовском городском округе, осуществляя маневр поворота налево, совершил столкновение с мотоциклом марки BMW.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклисту причинен тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления молодой человек признал полностью.

Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.