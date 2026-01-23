Прокуратура Подмосковья контролирует расследование гибели детей при пожаре в Серпухове

Вечером 22 января 2026 года в частном доме на улице Железнодорожная в Серпухове произошел пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Пожар вспыхнул в частном жилом доме на улице Железнодорожная в Серпухове вечером 22 января. Во время тушения спасатели обнаружили двух мальчиков 2016 и 2021 годов рождения. Реанимационные мероприятия не дали результата, дети скончались.

По предварительным данным, на момент возгорания братья находились в доме одни, без присмотра взрослых.

Серпуховская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств трагедии, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по статье 109 части 3 УК РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.