Прокуратура Нижнего Новгорода проверит осквернивших могилы подростков
В Нижнем Новгороде подростки позировали с крестами на кладбище
В Нижнем Новгороде подростки позировали с крестами на кладбище для соцсетей, их нашли правоохранители, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
На Западном кладбище в Великом Новгороде 2 августа 2024 года несколько подростков вырвали могильные кресты, фотографии выложили в соцсети.
Несовершеннолетних быстро нашли и доставили в отдел полиции.
В прокуратуре заявили, что проверят условия жизни и воспитания несовершеннолетних, наличие и в действиях надругательства над местами захоронения умерших.