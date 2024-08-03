Прокуратура Нижнего Новгорода проверит осквернивших могилы подростков

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В Нижнем Новгороде подростки позировали с крестами на кладбище

В Нижнем Новгороде подростки позировали с крестами на кладбище для соцсетей, их нашли правоохранители, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На Западном кладбище в Великом Новгороде 2 августа 2024 года несколько подростков вырвали могильные кресты, фотографии выложили в соцсети.

Несовершеннолетних быстро нашли и доставили в отдел полиции.

В прокуратуре заявили, что проверят условия жизни и воспитания несовершеннолетних, наличие и в действиях надругательства над местами захоронения умерших.