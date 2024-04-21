Прокуратура начала проверку после смертельного ранения ребенка в Подмосковье

Прокуратура проводит проверку по факту гибели шестилетней девочки в результате смертельного ранения в сердце из пневматического оружия в Подмосковье, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Накануне вечером на территории частного дома в деревне Мартемьяново в Наро-Фоминском округе в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием смертельное ранение в сердце получила 6-летняя девочка. Позже она умерла в больнице.

По результатам проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, а также дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Помимо этого, подмосковная прокуратура держит на контроле ход и расследование возбужденного по данному факту уголовного дела.