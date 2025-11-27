Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении блогера Никиты Ефремова*
Фото - © Суды общей юрисдикции города Москвы
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против 25-летнего блогера Никиты Ефремова*. Его обвиняют в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 статьи 282.3 УК РФ), сообщает пресс-служба столичного ведомства.
Ефремов*, будучи противником нынешних органов власти РФ, находясь в Московском регионе, с августа 2021 года по февраль 2022-го подписался на общественное движение и организацию, которая запрещена в России из-за экстремистской деятельности.
Также блогер перевел ей средства 7 раз. Они были направлены на обеспечение деятельности организации и общественного движения.
Уголовное дело отправили в суд. Его рассмотрят по существу.
*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
