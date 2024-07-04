Прокуратура Москвы показала момент избиения 34-летним мужчиной подростка в метро

В московском метро 17-летний подросток пострадал от действий 34-летнего мужчины, который сначала инициировал словесный конфликт, а затем избил юношу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

По данным ведомства, инцидент произошел на станции метро «Царицыно». Момент конфликта и драки попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как два подростка 2007 года рождения разговаривают с мужчиной, который первым нападает на одного из них.

Несовершеннолетний получает несколько ударов по лицу от злоумышленника. В итоге ему потребовалась медицинская помощь. Личность нападавшего уже установили, мужчину задержали, с ним работают правоохранительные органы.

Прокуратура Московского метрополитена взяла на контроль ход проверки, а также привлечение агрессора к уголовной ответственности. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в московском метро одна из пассажирок напала на женщину с ножом. Другие пассажиры смогли задержать злоумышленницу, после чего ее передали полиции.